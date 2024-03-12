Когда выйдет шоу «Прятки» на СТС?

Меню
Олег Скрынько 12 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Программа «Прятки» выходит по воскресеньям на телеканале СТС с 18 февраля 2024 года.

Это новое захватывающее шоу, где звезды прячутся от ведущего, стараясь не быть обнаруженными в течение часа. Участники программы — отечественные знаменитости, которым пришлось вспомнить детскую игру в прятки. Взрослым нужно спрятаться от ведущего в предложенной локации всего за 30 минут. Затем, в течение часа, им предстоит молча сидеть в своем укрытии, надеясь не быть обнаруженными. Те, кто оставался незамеченными по истечению 60 минут, получат денежный приз.

Ведущим первого сезона проекта стал певец Егор Крид. Среди гостей программы такие известные личности, как Артем Дзюба, Клава Кока, Дилара Зинатуллина, Юлия Гаврилина, Валерия Астапова, Алексей Кривеня, Дикий Даник, Александр Белькович и многие другие.

