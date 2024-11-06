Когда выйдет «Шоу из шоу»?

«Шоу из шоу» — новый развлекательный проект телеканала СТС. Премьера состоится 10 ноября 2024 года. Главными действующими лицами выступят звезды шоу «Импровизация» Антон Шастун и Арсений Попов. Согласно концепции, в каждом выпуске они будут показывать пародии на разные российские телешоу. Компанию Шастуну и Попову в этом деле будут составлять приглашенные знаменитости.
Например, в одном из выпусков Мария Киселева появится в пародии на «Слабое звено», ведущей которого она является. Однако в этот раз Киселева сама станет участницей викторины. Также зрители увидят комично-ироничные номера «Схватка экстрасенсов», «Танцевальное бинго», «Ушами младенца», «Трудности перепева», «Один к ста» и другие. В число приглашенных звезд вошли Нюша, Александр Ревва, Стас Костюшкин, Марина Федункив, Юлия Михалкова, Дмитрий Журавлев.
