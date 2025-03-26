Меню
Когда выйдет шестой сезон «Рассказа служанки»?

Олег Скрынько 26 марта 2025 Дата обновления: 26 марта 2025
Наш ответ:

«Рассказ служанки» — американский антиутопический сериал, основанный на одноименном романе Маргарет Этвуд. В настоящее время проект, стартовавший в 2017 году, насчитывает пять сезонов. 8 сентября 2022 года был официально анонсирован шестой сезон, который станет финальным. Дата премьеры пока не анонсирована. Ожидается, что шоу вернется в 2025 году.

Напомним, в пятом сезоне Джун Осборн и Серена Джой Уотерфорд преодолели давнюю вражду и начали помогать друг другу. Серена спасла Джун жизнь, а Джун помогла Серене родить ребенка. В концовке последней серии сезона героини покидают Канаду на одном поезде. Вероятно, в шестом сезоне Джун и Серена будут вместе противостоять Галааду.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Рассказ служанки
Рассказ служанки драма, фантастика
2017, США
8.0
