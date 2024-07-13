Когда выйдет шестой сезон мультсериала «Принц драконов»?

«Принц драконов» — американский анимационный сериал в жанре приключенческого фэнтези, выходящий на стрим-сервисе Netflix. Премьера шестого сезона, который будет состоять из девяти эпизодов, намечена на 26 июля 2024 года.
Действие «Принца драконов» разворачивается в сказочном мире, населенном людьми, драконами и эльфами. Некогда они жили в мире, но однажды люди открыли темную магию, что стало потрясением и большой опасностью для жизни драконов и эльфов. Волшебные существа изгнали людей в отдельные земли, тогда как король драконов Гром взялся охранять границы. Однако спустя тысячу лет люди убили Грома, используя темную магию. Кроме того, люди похитили яйцо, в котором содержится наследник короля драконов. Главными героями выступают подростки Райла, Жзран и Каллум, которые решают доставить яйцо в страну эльфов, чтобы предотвратить войну.
