Когда выйдет сериал "Она такая классная"?

Наш ответ:

Премьера сериала «Она такая классная» состоится 1 августа на платформе KION. Режиссером выступил Александр Домогаров младший, для которого это первый опыт работы над сериалом. В главных ролях снялись Денис Прытков и Лев Зулькарнаев.



Сюжет рассказывает о обаятельном и беспечном Артеме, который подрабатывает таксистом на машине родителей и играет в баскетбол с друзьями, особо не задумываясь о жизни. Его сосед Лёня — восемнадцатилетний парень с расстройством аутистического спектра, живущий под строгой опекой своей матери. Однажды, находясь в гостях у Артёма, Лёня видит на экране компьютера видео с красивой девушкой и мгновенно влюбляется в нее. Он настойчиво требует, чтобы они немедленно отправились в Петербург и нашли эту девушку.