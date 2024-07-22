Меню
Когда выйдет сериал "Она такая классная"?

Когда выйдет сериал "Она такая классная"?

Олег Скрынько 22 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Премьера сериала «Она такая классная» состоится 1 августа на платформе KION. Режиссером выступил Александр Домогаров младший, для которого это первый опыт работы над сериалом. В главных ролях снялись Денис Прытков и Лев Зулькарнаев.

Сюжет рассказывает о обаятельном и беспечном Артеме, который подрабатывает таксистом на машине родителей и играет в баскетбол с друзьями, особо не задумываясь о жизни. Его сосед Лёня — восемнадцатилетний парень с расстройством аутистического спектра, живущий под строгой опекой своей матери. Однажды, находясь в гостях у Артёма, Лёня видит на экране компьютера видео с красивой девушкой и мгновенно влюбляется в нее. Он настойчиво требует, чтобы они немедленно отправились в Петербург и нашли эту девушку.

Она такая классная

Она такая классная
Она такая классная комедия, драма
2024, Россия
0.0
