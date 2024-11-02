Когда выйдет сериал "Красные бутоны"?

Меню
Олег Скрынько 2 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Турецкий сериал «Красные бутоны» вот уже второй год удерживает внимание зрителей, покоряя сердца драматичной историей, которая, кажется, находит отклик у всех. Первый сезон стартовал 18 декабря 2023 года, а второй, премьеру которого показали 30 сентября 2024 года, с каждым эпизодом подогревает интерес публики прямо сейчас.

В центре событий — жизнь Мерьем, девушки, которую в четырнадцать лет заставили выйти замуж в секте. Теперь у нее подрастает дочь Зейнеп, и после землетрясения, которое разрушает их дом, семье предлагают помощь: они переезжают в Стамбул, где община предоставляет им жилье и работу. Но у этого предложения есть обратная сторона. Муж Мерьем тайно планирует выдать Зейнеп замуж за внука шейха Кунейда. Ради спасения дочери Мерьем решает бежать, но для этого нужны деньги. Отчаянная мать устраивается работать сиделкой в доме известного психиатра Леванта Алканли. С его помощью она надеется осуществить свой план и наконец обрести свободу для себя и Зейнеп.

