Когда выйдет пятый сезон «Эмили в Париже»?

Когда выйдет пятый сезон «Эмили в Париже»?

Олег Скрынько 24 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Эмили в Париже» — американский мелодраматический сериал, выходящий на стрим-сервисе Netflix. 16 сентября 2024 года шоу было официально продлено на пятый сезон, однако дата его выхода пока не анонсирована. Напомним, что четвертый сезон был поделен на две половины: эпизоды 1–5 стали доступны 15 августа 2024 года, тогда как премьера эпизодов 6–10 состоялась 12 сентября. Не исключено, что пятый сезон выйдет в таком же формате.

По сюжету Эмили заводит романтические отношения с красивым итальянцем Марчелло, который занимается модным бизнесом. В этой связи главная героиня в четвертом сезоне перебирается в Рим и возглавляет местный филиал агентства «Грато». Создатель проекта Даррен Стар заявил, что в пятом сезоне Рим останется главной локацией, но также пообещал не забывать о Париже.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Эмили в Париже
Эмили в Париже драма, комедия, мелодрама
2020, США
0.0
