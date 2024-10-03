Когда выйдет продолжение сериала «Волшебный участок»?

Наш ответ:

«Волшебный участок» — российский комедийный сериал в жанре фэнтези, выходящий в онлайн-кинотеатре Okko и на телеканале ТНТ. На данный момент шоу состоит из одного сезона, который насчитывает восемь эпизодов. Премьера состоялась на стриминге 9 ноября 2023 года. Проект обрел большую популярность, так что вскоре Okko официально объявил о запуске в разработку второго сезона. В начале ноября 2023 года шоураннер Александр Носков поделился, что сценарий новых серий уже готов. Второй сезон, тоже состоящий из восьми серий, стартует на Okko 18 октября 2024 года.



Сериал повествует о бывшем полицейском Лехе, который возвращается на службу в связи со смертельной болезнью своей сестры и необходимостью взять под опеку восьмилетнюю племянницу. Леха утраивается на работу в необыкновенный полицейский участок. Теперь в его обязанности входит ловля сказочных преступников, среди которых Змей Горыныч, Баба-яга и другие.