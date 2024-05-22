Когда выйдет продолжение сериала «Тайны следствия»?

«Тайны следствия» — российский детективный сериал, стартовавший еще в 2000 году. На данный момент проект насчитывает 23 сезона, последний из которых вышел в декабре 2023 года. Бессменной исполнительницей главной роли на протяжении всех 25 лет, которые шоу пребывает в эфире, является Анна Ковальчук (мини-сериал «Мастер и Маргарита», ««Адмиралъ»). Премьера очередного 24-го сезона «Тайн следствия» намечена на декабрь 2024 года. Предстоящий сезон будет состоять из шестнадцати эпизодов.
«Тайны следствия» повествуют о следователе Марии Швецовой, которую прозвали «русской мисс Марпл». На протяжении этой истории Мария противостоит злодеям и раскрывает самые запутанные и безнадежные дела. Параллельно развивается сюжетная линия, посвященная личной жизни протагонистки.
Авторизация по e-mail