Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет продолжение сериала «Отмороженные»?

Когда выйдет продолжение сериала «Отмороженные»?

Олег Скрынько 13 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Российский комедийный сериал «Отмороженные» на данный момент состоит из одного сезона, который вышел в 2023 году. На данный момент второй сезон официально не анонсирован, так что новостей по этому поводу нет. При этом есть немалая вероятность, что продолжение все-таки состоится, поскольку сериал нашел отклик у публики. Напомним, что первый сезон насчитывает 17 эпизодов. Они доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах more.tv и Wink.

Шоу повествует о четырех московских бандитах из «лихих» 1990-х. Они пытаются получить деньги от должника, но оказываются в криокамере. Пробыв четверть века в замороженном виде, они приходят в себя и обнаруживают вокруг совершенно другой мир. Стиль жизни и мировоззрение главных героев совершенно устарели. Кроме того, выросли и стали более возрастными их родные и близкие. Филу, Чаку, Вжику и Массе приходится адаптироваться к новой реальности. Кроме того, они жаждут отомстить своему начальнику, из-за которого они попали в криокамеру.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Отмороженные
Отмороженные фантастика, комедия
2023, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше