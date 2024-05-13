Когда выйдет продолжение сериала «Отмороженные»?

Наш ответ:

Российский комедийный сериал «Отмороженные» на данный момент состоит из одного сезона, который вышел в 2023 году. На данный момент второй сезон официально не анонсирован, так что новостей по этому поводу нет. При этом есть немалая вероятность, что продолжение все-таки состоится, поскольку сериал нашел отклик у публики. Напомним, что первый сезон насчитывает 17 эпизодов. Они доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах more.tv и Wink.



Шоу повествует о четырех московских бандитах из «лихих» 1990-х. Они пытаются получить деньги от должника, но оказываются в криокамере. Пробыв четверть века в замороженном виде, они приходят в себя и обнаруживают вокруг совершенно другой мир. Стиль жизни и мировоззрение главных героев совершенно устарели. Кроме того, выросли и стали более возрастными их родные и близкие. Филу, Чаку, Вжику и Массе приходится адаптироваться к новой реальности. Кроме того, они жаждут отомстить своему начальнику, из-за которого они попали в криокамеру.