Когда выйдет продолжение сериала «Некрасивая подружка»?

Олег Скрынько 5 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Некрасивая подружка» — российский детективно-мелодраматический сериал, выходящий на телеканале «ТВ Центр». Также шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви» и на сервисе «НТВ-ПЛЮС Онлайн ТВ». На данный момент сериал проект насчитывает 21 сезон. Каждый состоит из двух эпизодов продолжительностью около 45 минут. Проект был запущен в 2019 году. Премьера сезонов 20 и 21 состоялась в мае 2024 года. Продолжение официально не было анонсировано, но, учитывая, что в год выходит по несколько сезонов, велика вероятность, что сериал вернется в ближайшее время. Вероятно, сезон 22 выйдет осенью.

Главной героиней сериала является следователь Антонина Остапчук, которая не отличается внешней привлекательностью. В прошлом она всеми силами пыталась изменить ситуацию, но в итоге решила бросить не дающие результатов попытки похудеть. Тоня перестала подбирать одежду, краситься и соблюдать диету, решив жить так, как ей удобно. Более того, неприметность оказывается полезна ей при расследовании преступлений. Под маской простушки скрывается необычайно внимательная и сообразительная личность.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Некрасивая подружка
Некрасивая подружка мелодрама, детектив
2019, Россия
9.0
