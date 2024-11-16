Меню
Когда выйдет продолжение сериала "Наследники. Дар крови"?

Олег Скрынько 16 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Наследники. Дар крови» - одна из самых громких отечественных новинок сезона. Первый сезон российского фэнтези завершился на СТС 31 октября. Скорее всего сериал будет продлен на второй сезон, но пока что не ясно, когда именно зрителям ждать продолжение. Понятно лишь то, что второй сезон точно не выйдет раньше второй половины 2025 года.

По сюжету после исчезновения могущественной волшебницы Нади её муж Роман воспитывает троих детей, которые неожиданно открывают в себе магические способности. Это вызывает тревогу у магов, особенно у сестры Нади — строгой оперативницы Веры из Отдела магической безопасности. Вера и её напарник Дэн начинают охоту на юных магов, опасаясь, что их неопытность может раскрыть миру магию и уничтожить всё вокруг.

