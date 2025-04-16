Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет продолжение сериала "Ищейка"?

Олег Скрынько 16 апреля 2025 Дата обновления: 16 апреля 2025
Наш ответ:

«Ищейка» - один из самых популярных детективных сериалов на отечественном телевидении. Продолжение народного хита стартовало 14 апреля 2025 года. Прямо сейчас в эфире транслируется восьмой сезон, который пользуется не меньшим успехом у целевой аудитории.

Рассказываем вам о сюжете «Ищейки». Александра Кушнир — блестящий следователь, легко распутывающая сложнейшие дела, но в личной жизни ей не везёт. Единственная опора — любимый сын Миша. После переезда в Сочи Кушнир начинает новую жизнь, однако прошлое снова даёт о себе знать. По настоянию Бориса она инсценирует собственную смерть, чтобы выйти на след врагов. Пока коллеги скорбят, Александра планирует будущее, мечтает о счастье. Но спокойствию угрожает старая тайна, которая может разрушить всё. Чтобы справиться, ей придётся обратиться за помощью к человеку, с которым она давно порвала.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ищейка
Ищейка детектив
2016, Россия
0.0
