Когда выйдет продолжение сериала «Чужестранка»?

Наш ответ:

«Чужестранка» — британо-американский драматический сериал с элементами фантастики, основанный на одноименном цикле романов Дианы Джин Гэблдон. Шоу дебютировало в августе 2014 года. В настоящее время выходит седьмой сезон, который бил поделен на две части по восемь серий в каждом. Первая начала выходить в июне 2023 года, тогда как вторая стартует 22 ноября 2024 года. В США новые эпизоды будут выходить еженедельно на кабельном канале Starz. Напомним, что «Чужестранка» уже была официально продлена на восьмой сезон, который станет заключительным. Он будет состоять из десяти серий. Их производство уже идет.



Сериал повествует о девушке по имени Клэр Рэндалл, которая служила медсестрой в Британской армии время Второй мировой войны. Поехав в Инвенесс, Шотландия, она необъяснимым образом переносится из 1945 года в 1743 год. Там она встречает шотландца Джейми Фрейзера, который становится ее возлюбленным.