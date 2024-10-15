Когда выйдет продолжение аниме "Блич"?

Наш ответ:

«Блич» - один из самых популярных аниме-сериалов современности. Продолжение культовой саги выйдет на японском телевидении 6 октября 2024 года. Это будет прямое продолжение 17 сезона аниме, завершившегося год назад.



Сюжет сосредоточен вокруг подростка по имени Ичиго Куросаки, который случайно получает силы «проводника душ» (синигами) — духовного стража, отвечающего за защиту мира живых от злых духов, называемых пустыми (холлоу), и проводящий души умерших в загробный мир. Ичиго вступает в сложный и опасный мир синигами, где сталкивается с могущественными врагами, такими как капитаны синигами, арранкары и другие опасные сущности. Сюжет также разворачивается вокруг различных миров: Мир Живых, Общество Душ (мир, где обитают синигами и души умерших) и Хуэко Мундо (мир пустых). Основные темы включают борьбу между добром и злом, вопросы долга, ответственности и самопознания, а также дружбу, верность и силу духа.