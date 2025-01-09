Когда выйдет продолжение 3 сезона сериала "Клюквенный щербет"?

3 сезон популярного сериала «Клюквенный щербет» возвращается в эфир 10 января 2025 года. Как и прежде, новые серии популярной турецкой мелодрамы будут выходить в эфир еженедельно. Зрителей ждет возвращение полюбившихся персонажей, а также неожиданные сюжетные повороты.
В третьем сезоне героев ждут новые испытания и непростые последствия прошлых ошибок. После травмы Гёркем её отношения с Фатихом оказываются на грани разрыва. Доа становится женой Гирая, скрывающего свои истинные намерения: он обманул её, любит другую и движим лишь корыстными целями. Тем временем Омер пытается вернуть доверие Кывылджим. Как будут развиваться эти драматичные события, можно узнать, посмотрев продолжение третьего сезона.
