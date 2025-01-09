Меню
Когда выйдет продолжение 3 сезона сериала "Клюквенный щербет"?

Олег Скрынько 9 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

3 сезон популярного сериала «Клюквенный щербет» возвращается в эфир 10 января 2025 года. Как и прежде, новые серии популярной турецкой мелодрамы будут выходить в эфир еженедельно. Зрителей ждет возвращение полюбившихся персонажей, а также неожиданные сюжетные повороты.

В третьем сезоне героев ждут новые испытания и непростые последствия прошлых ошибок. После травмы Гёркем её отношения с Фатихом оказываются на грани разрыва. Доа становится женой Гирая, скрывающего свои истинные намерения: он обманул её, любит другую и движим лишь корыстными целями. Тем временем Омер пытается вернуть доверие Кывылджим. Как будут развиваться эти драматичные события, можно узнать, посмотрев продолжение третьего сезона.

Клюквенный щербет
Клюквенный щербет драма
2022, Турция
9.0
Галина Семенова 21 января 2025, 00:35
Когда будет продолжение сериала клюквенный щербет? Почему стали показывать в это время другой сериал зимородок ? Очень-очень хочу продолжения
Галина Семенова 21 января 2025, 00:37
Пожалуйста напишите когда ждать продолжения?
