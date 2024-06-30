Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет «Последний герой на Алтае»?

Когда выйдет «Последний герой на Алтае»?

Олег Скрынько 30 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон», участники которого отправились на Алтай, стартовало на телеканале ТВ3 29 июня. Ведущей выступает Ксения Бородина. Это первый случай, когда знаменитое шоу снималось в России, а не за рубежом. Основной локацией стал берег Телецкого озера. В состязании принимают участие четырнадцать человек, среди которых разные знаменитости и звезды телевидения. Они были разделены на две команды — «Волков» и «Медведей». Главным призом станут 5 млн рублей. Конкурсантам придется мыться холодной озерной водой, спать буквально на земле, противостоять насекомым, получать ограниченное количество пищи, а также выдерживать трудные испытания, требующие сноровки и физической силы.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Последний герой
Последний герой телешоу
2001, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше