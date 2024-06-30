Когда выйдет «Последний герой на Алтае»?

Реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон», участники которого отправились на Алтай, стартовало на телеканале ТВ3 29 июня. Ведущей выступает Ксения Бородина. Это первый случай, когда знаменитое шоу снималось в России, а не за рубежом. Основной локацией стал берег Телецкого озера. В состязании принимают участие четырнадцать человек, среди которых разные знаменитости и звезды телевидения. Они были разделены на две команды — «Волков» и «Медведей». Главным призом станут 5 млн рублей. Конкурсантам придется мыться холодной озерной водой, спать буквально на земле, противостоять насекомым, получать ограниченное количество пищи, а также выдерживать трудные испытания, требующие сноровки и физической силы.
