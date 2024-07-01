Когда выйдет "Последний герой" 2024 года?

Наш ответ:

Новая часть популярного шоу, получившая подзаголовок «Русский сезон», была анонсирована в мае 2024 года, а премьера состоялась 29 июня 2024 года на канале ТВ-3.



Название выбрано неслучайно: впервые за почти два десятилетия существования отечественной франшизы действие будет разворачиваться не за границей, а в живописной Республике Алтай. Ранее участники выживали на островах в Карибском море, на побережьях Тихого и Индийского океанов, в Африке и Азии. Теперь им предстоит справляться с трудностями в России. Как только новость появилась в интернете, пользователи пошутили, что самой большой проблемой для участников будут местные полчища комаров. Локацией выбрано Телецкое озеро, которое считается одним из самых удивительных и красивых мест страны, символом всего региона. Оно занимает второе место после Байкала по запасам воды, которая отличается кристальной чистотой, несмотря на внушительную глубину. Вести передачу вновь будет Ксения Бородина, которая занимала эту должность и годом ранее. Призовой фонд составил 5 миллионов рублей.