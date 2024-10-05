Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет новый сезон шоу "Пацанки"?

Когда выйдет новый сезон шоу "Пацанки"?

Олег Скрынько 5 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Этой осенью на канале Пятница! возвращается один из самых обсуждаемых телепроектов — «Пацанки». Девятый сезон, который выйдет под названием «Остров», стартует 19 сентября 2024 года и будет радовать зрителей еженедельно.

Формат шоу кардинально изменился: вместо привычных уроков манер и этикета в Школе леди под руководством Лауры Лукиной, участницам придется пройти настоящее испытание выживания. На этот раз «пацанки» окажутся на необитаемом острове в Таиланде, где им предстоит не только психологическая трансформация, но и физическое выживание — в условиях, напоминающих знаменитое шоу «Последний герой». Оказавшись посреди диких джунглей, героини должны будут добывать еду и строить отношения с соперницами, демонстрируя, на что способны в борьбе за новую жизнь.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пацанки
Пацанки телешоу
2016, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше