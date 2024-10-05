Когда выйдет новый сезон шоу "Пацанки"?

Наш ответ:

Этой осенью на канале Пятница! возвращается один из самых обсуждаемых телепроектов — «Пацанки». Девятый сезон, который выйдет под названием «Остров», стартует 19 сентября 2024 года и будет радовать зрителей еженедельно.



Формат шоу кардинально изменился: вместо привычных уроков манер и этикета в Школе леди под руководством Лауры Лукиной, участницам придется пройти настоящее испытание выживания. На этот раз «пацанки» окажутся на необитаемом острове в Таиланде, где им предстоит не только психологическая трансформация, но и физическое выживание — в условиях, напоминающих знаменитое шоу «Последний герой». Оказавшись посреди диких джунглей, героини должны будут добывать еду и строить отношения с соперницами, демонстрируя, на что способны в борьбе за новую жизнь.