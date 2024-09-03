Когда выйдет новый сезон шоу "Экстрасенсы: Реванш"?

Наш ответ:

«Экстрасенсы. Реванш» возвращаются на экраны — продолжение нашумевшего эзотерического шоу от телеканала ТНТ стартует 7 сентября 2024 года. Второй сезон обещает зрителям еще больше загадок, мистики и напряженных моментов.



Первый сезон «Экстрасенсы. Реванш» дебютировал в начале 2024 года и сразу завоевал свою аудиторию. Проект стал своеобразным спин-оффом культовой «Битвы экстрасенсов», которая уже более двух десятков сезонов притягивает к экранам миллионы зрителей. Несмотря на споры вокруг судейства и неоднозначные отзывы, рейтинги оказались достаточно высокими, чтобы шоу получило зеленый свет на продолжение.



Во главе проекта снова стоит харизматичный Марат Башаров, а в судейский состав вернулась Вера Сотникова. Съемочный процесс проходил в Москве в июле 2024 года и завершился уже в августе, оставляя зрителям совсем немного времени до долгожданной премьеры.