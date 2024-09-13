Когда выйдет новый сезон сериала «Вернувшиеся»?

Наш ответ:

«Вернувшиеся» — российский документальный сериал, выходящий на телеканале ТВ-3. Этот проект посвящен поиску пропавших людей. Шестой сезон шоу стартует в эфире сегодня, 13 сентября, в 15:10 по Москве.



Каждый выпуск представляет собой хронику удивительных спасений. Некоторые случаи представляют собой масштабные поисковые операции с привлечением разных служб. Однако главной движущей силой поисков зачастую выступают волонтеры и в целом все неравнодушные и желающие помочь. В новой порции выпусков будет показан уникальный случай человека, который выжил, проведя более десяти часов под снежным завалом. Еще одной любопытной темой станут собаки, помогающие своим хозяевам в опаснейших ситуациях. Также в новом сезоне зрители увидят операцию по спасению заблудившихся в Алтайских горах туристов. Эта миссия стала одной из крупнейших в истории команды «ЛизаАлерт». Вместе с тем сезон будет включать массу других захватывающих историй.