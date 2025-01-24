Меню
Когда выйдет новый сезон сериала «Склифосовский»?

Когда выйдет новый сезон сериала «Склифосовский»?

Олег Скрынько 24 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Склифосовский» — российский драматический сериал на медицинскую тематику. Шоу стартовало еще в сентябре 2012 года. Двенадцатый сезон, съемки которого завершились в июле, стали доступны на платформе «Смотрим» 26 и 30 декабря 2024 года, а также 2 и 6 января 2025 года. На телеканале «Россия-1» премьера новых серий состоится 3 февраля 2025 года в 21:20 по московскому времени. Тринадцатый сезон, судя по имеющимся в сети данным, находится в разработке. Премьера ожидается либо в конце 2025 года, либо в начале 2026 года. Действие разворачивается в знаменитом НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, который в народе известен как «Склиф». В центре сюжета — рабочие будни и жизнь врачей этого учреждения. Главными героями выступают хирург Олег Брагин и его начальница Лариса.

Склифосовский
драма, мелодрама
2012, Россия
