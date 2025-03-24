Когда выйдет новый сезон сериала "СашаТаня"?

Наш ответ:

«СашаТаня» — один из самых популярных российских комедийных сериалов, который является спин-оффом другого сериала «Универ». Его девятый сезон выйдет 31 марта 2025 года на ТНТ и вновь порадует зрителей забавными историями о жизни семейства Сергеевых.



В новом сезоне Саша и Таня готовятся к долгожданному пополнению — на гендер-пати они узнают, что ждут близнецов: мальчика и девочку. Реакция Саши, как всегда, будет неожиданной. Тем временем сестра Тани, Катя, возвращается из Санкт-Петербурга в новом статусе, а Геннадий, водитель и телохранитель Сильвестра, решает изменить свою личную жизнь. Удача наконец ему улыбнётся. А соседи Сергеевых, Лиля и Миша, задумываются о переезде, ведь их семье нужно больше места для ребёнка.