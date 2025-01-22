Меню
Когда выйдет новый сезон сериала "Пять минут тишины"?

Олег Скрынько 22 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Пять минут тишины» - один из самых популярных российских сериалов современности, каждый сезон которого зрители ждут с нетерпением. Пятый сезон народного хита вышел в эфир НТВ весной 2024 года. На данный момент неизвестно, когда именно состоится премьера шестого сезона. Вероятно, премьера состоится в 2025 году.

В последнем на сегодняшний день сезоне рассказывалось о следующих событиях. Отряд Гиреева покидает берега Волги и отправляется в Сочи — живописный уголок, где спасателям не бывает скучно. Море, горы, пещеры, рафтинг, дайвинг и воздушные шары обеспечивают работу без передышки. В Сочи команда делит базу с местным отрядом спасателей. Вместе они учатся новому, выезжают на вызовы и со временем становятся настоящей семьёй, где хватает и поддержки, и конфликтов.

Пять минут тишины
Пять минут тишины приключения, драма, боевик
2017, Россия
0.0
Серж Блохин 30 апреля 2025, 14:57
Мне не море и горы надо а леса и реки когда выйдет узнать?
