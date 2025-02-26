Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет новый сезон сериала «Первый отдел»?

Когда выйдет новый сезон сериала «Первый отдел»?

Олег Скрынько 26 февраля 2025 Дата обновления: 26 февраля 2025
Наш ответ:

«Первый отдел» — популярный российский детективный сериал, стартовавший в 2020 году. 21 февраля 2025 года вышел заключительный эпизод четвертого сезона. Уже официально анонсирован пятый сезон. Известно, что он будет включать 32 серии. Премьера намечена на 2026 год, но точная дата пока не установлена.

Повествует «Первый отдел» о работе и жизни сотрудников Следственного комитета России. Главным героем выступает следователь Юрий Брагин, который возвращается в Санкт-Петербург, где у него появляется шанс занять одну из высших должностей. Однако Брагин вовсе не карьерист. Он продолжает заниматься тем, что умеет — расследовать преступления. В четвертом сезоне Брагин пытается помочь своему другу из уголовного розыска Шибанову, который попал в СИЗО. Тем самым Брагин ставит под удар самого себя.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Первый отдел
Первый отдел детектив
2020, Россия
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше