Когда выйдет новый сезон сериала «Первый отдел»?

Наш ответ:

«Первый отдел» — популярный российский детективный сериал, стартовавший в 2020 году. 21 февраля 2025 года вышел заключительный эпизод четвертого сезона. Уже официально анонсирован пятый сезон. Известно, что он будет включать 32 серии. Премьера намечена на 2026 год, но точная дата пока не установлена.



Повествует «Первый отдел» о работе и жизни сотрудников Следственного комитета России. Главным героем выступает следователь Юрий Брагин, который возвращается в Санкт-Петербург, где у него появляется шанс занять одну из высших должностей. Однако Брагин вовсе не карьерист. Он продолжает заниматься тем, что умеет — расследовать преступления. В четвертом сезоне Брагин пытается помочь своему другу из уголовного розыска Шибанову, который попал в СИЗО. Тем самым Брагин ставит под удар самого себя.