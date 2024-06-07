Меню
Когда выйдет новый сезон сериала «Ментовские войны»?

Олег Скрынько 7 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Ментовские войны» — остросюжетный российский криминальный сериал, состоящий из одиннадцати сезонов. Стартовало шоу в 2005 году, тогда как финальный сезон вышел в 2017-2018 годах. Несмотря на то, что многие зрители надеются увидеть новые приключения майора Романа Шилова в исполнении Александра Устюгова, сериал не получит двенадцатый сезон. Об этом прямо заявляли создатели шоу, а также сам Устюгов. В телепрограмме «Кино в деталях» он по этому поводу отметил, что «уже хватит». Актер добавил, что он уже не в том возрасте, чтобы играть опера. Напомним, что в заключительной серии в квартиру Шилова стреляют из гранатомета, так что он, судя по всему, погибает вместе со своей семьей. Впрочем, как таковая гибель героя не показана, что породило слухи о потенциальном возвращении Шилова.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ментовские войны
Ментовские войны драма, боевик, криминал
2005, Россия
0.0
