Когда выйдет новый сезон сериала "Дом дракона"?

Наш ответ:

Второй сезон американского фэнтезийного телесериала «Дом Дракона», приквела легендарной «Игры престолов», стартовал на HBO Max 16 июня 2024 года и продлится до 4 августа 2024 года. Уже подтверждено, что сериал получит третий сезон, хотя точная дата его выхода пока не объявлена.



Главные герои второго сезона — Алисента и Эйгон, стремящиеся удержать Железный трон, а также Рейнира и Деймон, готовящие силы на Драконьем Камне для захвата власти в королевстве. Они готовы начать гражданскую войну. Важную роль в этом противостоянии «зеленых» и «черных» сыграет Криган, предок знаменитых Старков из оригинального сериала. Зрителей ждут заговоры и неожиданные союзы за столом переговоров, эпические сражения на земле и в небе с участием огнедышащих драконов, а также любовь, предательства, подвиги и шекспировские страсти — всё то, за что так ценят творчество Джорджа Мартина.