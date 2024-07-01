Меню
Когда выйдет новый сезон сериала "Дом дракона"?

Олег Скрынько 1 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Второй сезон американского фэнтезийного телесериала «Дом Дракона», приквела легендарной «Игры престолов», стартовал на HBO Max 16 июня 2024 года и продлится до 4 августа 2024 года. Уже подтверждено, что сериал получит третий сезон, хотя точная дата его выхода пока не объявлена.

Главные герои второго сезона — Алисента и Эйгон, стремящиеся удержать Железный трон, а также Рейнира и Деймон, готовящие силы на Драконьем Камне для захвата власти в королевстве. Они готовы начать гражданскую войну. Важную роль в этом противостоянии «зеленых» и «черных» сыграет Криган, предок знаменитых Старков из оригинального сериала. Зрителей ждут заговоры и неожиданные союзы за столом переговоров, эпические сражения на земле и в небе с участием огнедышащих драконов, а также любовь, предательства, подвиги и шекспировские страсти — всё то, за что так ценят творчество Джорджа Мартина.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дом дракона
Дом дракона драма, боевик, фэнтези
2022, США
6.0
Игра престолов
Игра престолов драма, приключения, фэнтези
2011, США
8.0
