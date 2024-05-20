Меню
Когда выйдет новый сезон сериала "Беспринципные"?

Олег Скрынько 20 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

16 мая на платформе Кинопоиск HD завершился показ 4 сезона сериала «Беспринципные». Когда именно стоит ждать выход пятого пока что неизвестно, так как официального анонса все еще не было.

Напомним, о чем был четвертый сезон. В жизни Славика царит хаос: развод с Людой, новая любовь, но старые привычки никуда не делись. Генерал Хадяков переживает вторую молодость, в то время как Валя строит карьеру певицы с хитрым продюсером. Паша и Юля продолжают искать лёгкие деньги, а Рома и Вера воспитывают ребёнка и друг друга, когда в их жизни появляется иностранец Стефан.

Главную роль вновь исполнил Павел Деревянко, компанию которому составили Павел Табаков, Аглая Тарасова и Николай Фоменко. Режиссером сезона в свою очередь выступил Роман Прыгунов.

Беспринципные
Беспринципные комедия, мелодрама
2020, Россия
0.0
