Когда выйдет новый 14 сезон сериала "Доктор Кто"?

Наш ответ:

14 сезон британского научно-фантастического телесериала "Доктор Кто" запланирован для выхода в мае 2024 года. Этот сезон станет пятым для Расселла Ти Дейвиса в качестве шоураннера и первым после его возвращения на пост в 2023 году. Он будет четырнадцатым сезоном с момента возрождения сериала в 2005 году или сороковым во всей истории шоу. Объявление о создании сезона было сделано вместе с возвращением Расселла Ти Дейвиса для спецвыпусков к 60-летию сериала и последующих сезонов. В официальных маркетинговых материалах он назван первым сезоном после того, как права на международный показ новых эпизодов были приобретены стриминговым сервисом Disney+.

В новом 14 сезоне впервые появится Ншути Гатва, исполняющий роль персонажа Пятнадцатого Доктора, представителя инопланетной расы Повелителей времени, путешествующего в пространстве и времени с помощью ТАРДИС - устройства, похожего на синюю полицейскую телефонную будку. Также в сериале впервые появится Милли Гибсон, играющая новую спутницу Доктора, Руби Сандей.

Сезон, который предшествует эпизодам к 60-летию сериала, будет состоять из восьми серий, которые были срежиссированы Диланом Холмсом Уильямсом, Марком Тондераем, Джули Энн Робинсон, Беном Чесселлом и Джейми Донохью.

Съемки 14 сезона "Доктор Кто" начались в декабре 2022 года и завершились в июле 2023 года, проходили в павильонах Wolf Studios, так как Bad Wolf стали со-продюсерами шоу, как и в случае праздничных эпизодов.