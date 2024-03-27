Когда выйдет "Моя прекрасная жизнь"?

Наш ответ:

Премьера турецкого сериала «Моя прекрасная жизнь» состоялась 1 ноября 2023 года. С тех пор было выпущен 21 эпизод. Последняя на сегодняшний серия вышла на экраны канала NOW 27 марта 2024 года.



Сюжет сериала знакомит нас с Шебнем, молодой женщиной, которая несет на себе бремя заботы о своей дочери Саре. Несмотря на ее молодость и привлекательность, Шебнем сталкивается с непростыми обстоятельствами. Ее глубокая любовь к дочери побуждает ее стремиться к тому, чтобы обеспечить Саре лучшее будущее, но финансовые трудности и другие препятствия стоят на ее пути. К тому же, отец Сары, ранее проявлявший мало интереса к дочери, внезапно решает заявить свои права на нее и использовать все доступные ресурсы, чтобы забрать ее у Шебнем. Жизнь Шебнем принимает неожиданный оборот, когда она встречает уверенного в себе мужчину.