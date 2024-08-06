Когда выйдет "Филин 3"?

Меню
Третий сезон популярной криминальной драмы «Филин» стартовал на Пятом канале 5 августа 2024 году. Как и прежде, главную роль в сериале исполнил Данила Якушев, компанию которому на сей раз составили Екатерина Зорина, Андрей Терентьев и Екатерина Рябова.

Главный герой детективного сериала — заведующий отделением травматологии Александр Филиппов. После автомобильной аварии, в которой погибла его жена, он приобрел необычную особенность — перестал спать. За это коллеги прозвали его Филином. Вместе с командой медработников и полицейских он раскрывает одно преступление за другим. В третьем сезоне его страсть к разгадкам сыграла с ним злую шутку: его застали на месте убийства с оружием в руках. Капитан Козин уверен в его виновности, ведь все улики указывают на него. Филину ничего не остается, кроме как самому искать настоящего преступника.

