Когда выйдет дорама «Этот парень — черный огненный дракон»?

«Этот парень — черный огненный дракон» — южнокорейский мелодраматический сериал, премьера которого состоялась 17 февраля 2025 года. В России шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви». На данный момент вышли восемь эпизодов. Всего сезон будет включать двенадцать серий. Премьера двух заключительных состоится на «Иви» 24 марта.
Сериал повествует о прилежной и упрямой Су-чжон, которая занимает пост руководительницы отдела планирования в крупном торговом центре. Жизнь и карьера девушки должна измениться с появлением нового начальника. Су-чжон невероятно удивляется, когда обнаруживает, что им оказывается парень, с которым она познакомилась полтора десятка лет в онлайн-видеоигре. С этим человеком у Су-чжон связаны не лучшие переживания.
