Когда выйдет четвертый сезон «Извне»?

Наш ответ:

«Извне» — американский сериал, в котором сочетаются хоррор, триллер и мистика. В настоящее время выходит третий сезон, стартовавший 23 сентября 2024 года. Заключительная серия сезона выйдет 25 ноября. В начале ноября звезды «Извне» Хэролд Перрино (Бойд) и Элизабет Сондерс (Донна) дали интервью ресурсу Radiotimes.com. В этой беседе артисты признались, что не знают, будет ли запущен четвертый сезон, однако отметили, что они и другие члены актерского состава хотят, чтобы продолжение состоялось. В итоге в преддверии финала третьего сезона было официально объявлено о продлении «Извне» на четвертый сезон. Также стало известно, что производство новых десяти эпизодов намечено на 2025 год, поэтому премьера четвертого сезона случится не ранее 2026 года.