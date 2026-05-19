Когда выйдет 9 сезон сериала «Рик и Морти»?

«Рик и Морти» — культовый анимационный сериал для взрослых, в котором научная-фантастика сочетается с комедией и драмой. Шоу стартовало в декабре 2013 года, с тех пор обзаведясь огромной армией поклонников по всему миру. На данный момент проект включает восемь сезонов. Последний из них вышел в середине 2025 года. При этом уже было официально объявлено, что шоу получит еще минимум четыре сезона (таким образом, общее их количество возрастет до 12).

Когда стартует девятый сезон?

Девятый сезон, состоящий из десяти эпизодов, начнет выходить 24 мая 2026 года, а последняя серия станет доступна 26 июля.