Когда выйдет 9 сезон сериала "911: служба спасения"?

Когда выйдет 9 сезон сериала "911: служба спасения"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 1 октября 2025 Дата обновления ответа: 1 октября 2025

«911: служба спасения» — один из самых популярных американских сериалов последних десяти лет, продолжающий выходить в эфир.

Синопсис гласит:

Сериал погружает в суровую реальность экстренных служб большого города. Мы увидим, как полицейские, врачи «Скорой» и пожарные бок о бок несут свою нелегкую службу. Их рабочие дни — это череда пугающих происшествий и рискованных операций, где на кону стоят человеческие жизни. Однако, спасая других и охраняя покой города, герои вынуждены находить хрупкий баланс между профессиональным долгом и сложностями в личной жизни.

Когда выйдет 9 сезон сериала «911: служба спасения»

Премьера девятого сезона сериала «911: служба спасения» состоится 9 октября 2025 года. Вот график выхода новых эпизодов:

  • Серия 1 — 9 октября 2025 года
  • Серия 2 — 16 октября 2025 года
  • Серия 3 — 23 октября 2025 года
  • Серия 4 — 30 октября 2025 года

Пока что это все официально анонсированные серии, но их количество может увеличиться. Следите за новостями на портале «Киноафиша», чтобы первыми узнавать всю необходимую информацию.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

911 служба спасения
911 служба спасения драма, боевик, криминал
2018, США
8.0
