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Когда выйдет 9 сезон "911: служба спасения"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 15 апреля 2026 Дата обновления ответа: 15 апреля 2026

«911: служба спасения» — популярный драматический сериал американского производства, который возвращается на экраны с девятым сезоном.

Дата премьеры нового сезона

9 сезон "911: служба спасения" вышел на экраны 9 октября 2025 года. Публикуем точный график выхода всех эпизодов:

  • Ешь богатых — 9 октября 2025
  • Спираль — 16 октября 2025
  • Небо падает — 23 октября 2025
  • Возвращение — 30 октября 2025
  • День мертвых — 6 ноября 2025
  • Семейная история — 13 ноября 2025
  • Секреты — 8 января 2026
  • Война — 15 января 2026
  • Ответный удар — 22 января 2026
  • Обращаться осторожно — 29 января 2026
  • Раз, два... продано! — 26 февраля 2026
  • Папы и негодяи — 5 марта 2026
  • Мамин сынок — 12 марта 2026
  • Сделай сам — 19 марта 2026
  • Выбери свой яд — 26 марта 2026
  • Где дым — 2 апреля 2026
  • Я с тобой, детка — 30 апреля 2026
  • Сердца и цветы — 7 мая 2026

О чем сериал:

Это напряжённый сериал о повседневной работе диспетчеров, парамедиков, полицейских и пожарных. Каждый день герои сталкиваются с самыми разными чрезвычайными ситуациями и делают всё, чтобы спасти людей. Им приходится действовать в условиях мегаполиса, где к проблемам добавляются пробки, плохая связь и капризы погоды. А в критический момент кто-то из них должен принять тяжёлое решение — от него нередко зависят десятки жизней.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

911 служба спасения
911 служба спасения драма, боевик, криминал
2018, США
8.0
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