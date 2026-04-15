Когда выйдет 9 сезон "911: служба спасения"?

«911: служба спасения» — популярный драматический сериал американского производства, который возвращается на экраны с девятым сезоном.
9 сезон "911: служба спасения" вышел на экраны 9 октября 2025 года. Публикуем точный график выхода всех эпизодов:
Это напряжённый сериал о повседневной работе диспетчеров, парамедиков, полицейских и пожарных. Каждый день герои сталкиваются с самыми разными чрезвычайными ситуациями и делают всё, чтобы спасти людей. Им приходится действовать в условиях мегаполиса, где к проблемам добавляются пробки, плохая связь и капризы погоды. А в критический момент кто-то из них должен принять тяжёлое решение — от него нередко зависят десятки жизней.
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