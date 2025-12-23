Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 23 декабря 2025 Дата обновления ответа: 23 декабря 2025

«Новичок» — популярная полицейская драма, которая в 2026 году вернется на экраны с 8 сезоном.

О чем шоу:

Начать жизнь с чистого листа — непростая задача, особенно для немолодого уроженца провинции Джона Нолана. После личного потрясения он решает круто изменить свою судьбу и осуществить давнюю мечту: стать офицером полиции Лос-Анджелеса. В полицейской академии, а затем и в отделе, его, самого возрастного новобранца, встречают скептически. Однако его богатый жизненный опыт, человеческая мудрость, упорство и самоирония становятся неожиданным преимуществом. Джону предстоит доказать, что в борьбе с преступностью и решении житейских драм сочувствие и стойкость значат не меньше, чем молодая горячность.

Когда выйдет 8 сезон сериала «Новичок»

Премьера 8 сезона сериала «Новичок» запланирована на 6 января 2026 года. Вот подробный график выхода новых серий, известный на данный момент:

  • Чешская Западня (Czech Mate) — 6 января 2026 г.
  • Быстрый Энди (Fast Andy) — 13 января 2026 г.
  • Красное Место (The Red Place) — 20 января 2026 г.
  • [Название уточняется] (TBA) — 27 января 2026 г.
  • [Название уточняется] (TBA) — 3 февраля 2026 г.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Новичок
Новичок драма, криминал
2018, США
8.0
