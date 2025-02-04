Когда выйдет 8 сезон сериала «Ивановы-Ивановы»?

«Ивановы-Ивановы» — российский ситком, выходящий на телеканале СТС. Шоу стартовало в октябре 2017 года и на данный момент насчитывает семь сезонов — все они доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko, «Иви», «Кинопоиск» и других. Также франшиза включает полнометражный фильм «Ивановы-Ивановы. Новогодние каникулы» (2023). Премьера седьмого сезона, состоящего из двенадцати эпизодов, состоялась в октябре 2024 года. В настоящее время к выходу готовится восьмой сезон. Его премьера намечена на 17 февраля 2025 года. Новый сезон будет включать двенадцать эпизодов.
