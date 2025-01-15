Когда выйдет 7 сезон сериала "Новичок"?

Меню
Олег Скрынько 15 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Новичок» - криминальная драма, которая уже несколько лет радует зрителей интригующим сюжетом и яркой актерской игрой. Седьмой сезон американского телехита стартовал в эфире 7 января 2025 года, а его финал намечен на 11 февраля 2025 года.

Как и прежде, в центре сюжета — история мужчины, который однажды помог полицейским справиться с ограблением банка и после этого решил кардинально изменить свою жизнь. Он переезжает из родного городка в Лос-Анджелес и поступает в полицейскую академию, где становится самым возрастным студентом, ведь ему уже за 40. В начале сериала герой начинает работать новобранцем в полицейском департаменте Лос-Анджелеса и вынужден с нуля строить карьеру наравне с молодыми коллегами.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Новичок
Новичок драма, криминал
2018, США
8.0
