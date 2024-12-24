Меню
Отмена
Когда выйдет 7 сезон сериала "Кобра Кай"?

Олег Скрынько 24 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Кобра Кай» - продолжение культовой кинофраншизы «Карень-каратист», выходившей в 80-90-е годы. В 2024 году на Netflix начал выходить шестой сезон, который станет последним. Он поделен на три части: первая вышла 18 июля 2024 года, вторая вышла 15 ноября 2024 года, а заключительная выйдет 13 февраля 2025 года. Выпуск седьмого сезона не предполагается.

По сюжету Джонни Лоуренс, некогда гроза улиц, а теперь разорившийся неудачник, видит свой шанс на новую жизнь в возрождении школы карате «Кобра Кай». Эта попытка приводит его к встрече с Дэниелом ЛаРуссо — успешным бизнесменом, который стремится сохранить жизненный баланс, заложенный его учителем мистером Мияги. Стараясь оставить в прошлом старые обиды и справиться с нынешними трудностями, Дэниел и Джонни снова сталкиваются, а их разногласия разрешаются в привычной для них форме — через карате.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кобра Кай
Кобра Кай драма, комедия, боевик
2018, США
6.0
