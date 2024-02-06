Когда выйдет 7 сезон сериала "Детство Шелдона"?

Наш ответ:

Комедийный сериал "Детство Шелдона" (Young Sheldon) седьмого сезона выйдет в эфир 15 февраля 2024 года. Этот сериал является продолжением "Теории большого взрыва" и рассказывает о школьных и университетских годах гениального Шелдона Купера. В отличие от оригинального сериала, "Детство Шелдона" более направлено на семейную аудиторию, так как фокусировка идет не только на Шелдоне, но также на его родителях, брате и сестре.

Первый сезон сериала вышел в 2017 году и получил высокие оценки: 7,6 балла из 10 на IMDb и 8,4 из 10 на Кинопоиске.