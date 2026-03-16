Когда выйдет 6 сезон сериала «Первый отдел»?

«Первый отдел» — российский детективный сериал телеканала НТВ, стартовавший в 2020 году. На данный момент шоу пять сезонов. Все они доступны в онлайн-кинотеатре «Иви».

Ждать ли шестой сезон?

Официальной информации о дате выхода 6 сезона сериала «Первый отдел» на данный момент нет. Более того, согласно актуальным сообщениям, 5-й сезон, премьера которого состоялась в феврале 2026 года, рассматривается как завершающий, потому продолжение не планируется.

О чем сериал