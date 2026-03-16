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Когда выйдет 6 сезон сериала «Первый отдел»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 16 марта 2026 Дата обновления ответа: 16 марта 2026

«Первый отдел» — российский детективный сериал телеканала НТВ, стартовавший в 2020 году. На данный момент шоу пять сезонов. Все они доступны в онлайн-кинотеатре «Иви».

Ждать ли шестой сезон?

Официальной информации о дате выхода 6 сезона сериала «Первый отдел» на данный момент нет. Более того, согласно актуальным сообщениям, 5-й сезон, премьера которого состоялась в феврале 2026 года, рассматривается как завершающий, потому продолжение не планируется.

О чем сериал

«Первый отдел» повествует о жизни и профессиональных буднях сотрудников Следственного комитета. Главные герои — полковник юстиций Юрий Брагин и оперативник уголовного розыска Михаил Шибанов.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Первый отдел
Первый отдел детектив
2020, Россия
8.0
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