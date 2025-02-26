Когда выйдет 6 сезон сериала "Девушки с Макаровым"?

Наш ответ:

«Девушки с Макаровым» - отечественный сериал, который продолжает выходить на ТНТ. Совсем недавно завершилась трансляция пятого сезона, вновь пользовавшегося у зрителей большой популярностью. Нет сомнений в том, что народный хит получит шестой сезон, однако его точная дата еще не была анонсирована. Можно предположить, что продолжение выйдет на ТВ следующей зимой.



Начальник уголовного розыска Бутово Павел Макаров из-за конфликта с руководством лишается команды опытных оперативников. Вместо них ему дают четырех выпускниц полицейской академии. Девушки совершенно разные: одна — заносчивая всезнайка, другая — красавица, легкомысленно относящаяся к делу, третья — прямая и бескомпромиссная, а четвертая — заботливая мать, больше думающая о сыне, чем о работе. Их неопытность раздражает Макарова, который не привык работать с женщинами. Он мечтает от них избавиться, но новички полны решимости доказать свою состоятельность.

