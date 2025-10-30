Когда выйдет 5 сезон сериала "Убийства в одном здании"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 30 октября 2025 Дата обновления ответа: 30 октября 2025

«Убийства в одном здании» — детективно-комедийный сериал, который выходит на экраны с 2021 года.

Синопсис гласит:

Троица детективов-любителей — Мэйбл Мора, Оливер Патнэм и Чарльз-Хейден Сэвидж — не только соседи по элитному комплексу «Аркония» на Манхэттене, но и блестящая команда по раскрытию преступлений. Между ними возникла особая химия, делающая их дуэт невероятно слаженным. Кажется, сама судьба благоволит их увлечению, ведь расследования сами находят героев, наполняя их жизнь азартом и весельем.

Когда выйдет 5 сезон сериала «Убийства в одном здании»

5 сезон сериала «Убийства в одном здании» стартовал 9 сентября 2025 года и завершился 28 октября 2025 года. Вот полный график выхода серий:

  • Гвоздь в гробу — 9 сентября 2025
  • После тебя — 9 сентября 2025
  • Ригор — 9 сентября 2025
  • Грязные птицы — 16 сентября 2025
  • Привязанный язык — 23 сентября 2025
  • Флэтбуш — 30 сентября 2025
  • Серебряный сигнал — 7 октября 2025
  • Кукушата — 14 октября 2025
  • ЛЕСТР — 21 октября 2025
  • Казино всегда в выигрыше — 28 октября 2025

