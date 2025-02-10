Когда выйдет 5 сезон сериала "Первый отдел"?

Наш ответ:

«Первый отдел» - один из самых популярных сериалов российского производства. 4 февраля завершился показ четверого сезона шоу, а также известно, что точно будет пятый. Но точная дата выхода продолжения еще не была анонсирована.



Напомним сюжет. После годовой командировки, где он участвовал в расследовании громкого дела, Юрий Брагин возвращается в Санкт-Петербург. Там он узнаёт, что глава Первого следственного отдела ГСУ Вадим Мальцев уходит на пенсию, а его место, скорее всего, предложат именно Брагину. Однако карьерный рост его не интересует – талантливый следователь предпочитает работу в поле, а не кабинетную должность. И вместо повышения его снова отправляют в командировку. Теперь – в небольшой город Ленинградской области, где за неделю произошло два убийства молодых девушек. В местном сообществе, где все друг друга знают, поиск преступника превращается в особенно сложную задачу.