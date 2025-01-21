Меню
Когда выйдет 5 сезон сериала «Очень странные дела»?

Олег Скрынько 21 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Очень странные дела» — хитовый американский сериал, выходящий на стрим-сервисе Netflix. Шоу стартовало в 2016 году, тогда как сейчас к выходу готовится пятый и заключительный сезон. Сообщается, что по масштабу и производственному бюджету заключительные серии ни в чем не будут уступать выходящим в прокат голливудским блокбастерам. Премьера состоится в 2025 году. На данный момент точная дата не анонсирована. В декабре 2024 года стало известно, что основные съемки подошли к концу. Сейчас пятый сезон пребывает на стадии постпроизводства.

Очень странные дела
Очень странные дела драма, фэнтези, фантастика
2016, США
7.0
