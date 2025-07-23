Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 5 сезон сериала "Очень странные дела"?

Когда выйдет 5 сезон сериала "Очень странные дела"?

Олег Скрынько 23 июля 2025 Дата обновления: 23 июля 2025
Наш ответ:

«Очень странные дела» - популярный американский сериал в фантастическом жанре, который вернется с последним сезоном в 2025 году. Первая часть финального сезона выйдет 26 ноября, вторая часть выйдет 25 декабря, а последняя серия появится на онлайн-платформе Netflix 31 декабря.

Напоминаем сюжет сериала, уже ставшего современной классикой на стримингах. 1980-е, спокойный провинциальный городок в США. Размеренную жизнь местных жителей нарушает внезапное исчезновение подростка по имени Уилл. Его семья и шериф берутся за поиски, но к расследованию подключается и лучший друг Уилла — Майк, решивший действовать по-своему. Уверенный, что почти добрался до истины, Майк вскоре оказывается втянут в опасное противостояние с силами, выходящими за пределы привычного мира.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Очень странные дела
Очень странные дела драма, фэнтези, фантастика
2016, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше