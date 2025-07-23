Когда выйдет 5 сезон сериала "Очень странные дела"?

«Очень странные дела» - популярный американский сериал в фантастическом жанре, который вернется с последним сезоном в 2025 году. Первая часть финального сезона выйдет 26 ноября, вторая часть выйдет 25 декабря, а последняя серия появится на онлайн-платформе Netflix 31 декабря.
Напоминаем сюжет сериала, уже ставшего современной классикой на стримингах. 1980-е, спокойный провинциальный городок в США. Размеренную жизнь местных жителей нарушает внезапное исчезновение подростка по имени Уилл. Его семья и шериф берутся за поиски, но к расследованию подключается и лучший друг Уилла — Майк, решивший действовать по-своему. Уверенный, что почти добрался до истины, Майк вскоре оказывается втянут в опасное противостояние с силами, выходящими за пределы привычного мира.
