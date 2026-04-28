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Когда выйдет 5 сезон сериала «Извне»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 28 апреля 2026 Дата обновления ответа: 28 апреля 2026

«Извне» — американский сериал, в котором сочетаются ужасы, фантастика, драма и детектив.

Когда ждать пятый сезон?

15 апреля 2026 года шоу было официально продлено на пятый сезон, который станет заключительным. На данный момент создатели работают над сценарием финальных эпизодов, а съемки должны стартовать летом 2026 года. Вероятно, премьера состоится уже в 2027 году.

О чем сериал

Действие разворачивается в американском городке, который затерялся в лесу. Тот, кто попадает в это место, не может его покинуть — этому препятствует некая неведомая сила. В дневное время местные жители пытаются создать подобие нормального быта и все же найти способ вырваться из городка. По ночам же люди прячутся, поскольку на охоту выходят смертоносные монстры, обитающие в лесу.

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Извне
Извне ужасы, фантастика
2022, США
8.0
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