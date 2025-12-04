Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проклятие Золушки: Кровь на туфельке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 5 сезон сериала «Эмили в Париже»?

Когда выйдет 5 сезон сериала «Эмили в Париже»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 4 декабря 2025 Дата обновления ответа: 4 декабря 2025

«Эмили в Париже» — американский мелодраматический сериал, выходящий на стрим-сервисе Netflix. 16 сентября 2024 года шоу было официально продлено на пятый сезон.

Когда выйдет пятый сезон?

Премьера пятого сезона «Эмили в Париже» состоится 18 декабря 2025 года.

Что было в четвертом сезоне?

По сюжету Эмили заводит романтические отношения с красивым итальянцем Марчелло, который занимается модным бизнесом. В этой связи главная героиня в четвертом сезоне перебирается в Рим и возглавляет местный филиал агентства «Грато». Создатель проекта Даррен Стар заявил, что в пятом сезоне Рим останется главной локацией, но также пообещал не забывать о Париже.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Эмили в Париже
Эмили в Париже драма, комедия, мелодрама
2020, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как смотреть все фильмы «Вавилон 5» в хронологическом порядке? 1 комментарий
Когда выйдет 3 сезон сериала «Граница миров»? 1 комментарий
Будет ли второй сезон сериала «Большой человек»? 2 комментария
Полотенца будут мягкими, как в дорогом спа: хватит тратиться на кондиционер – налейте в стиралку одно дешевое средство
Угостил дешевыми сосисками из «Светофора» свою собаку – реакция «убила»: пришлось выкинуть всю пачку
«Откройте, проверим газ!»: не пустите — штраф до 10 тысяч, пустите — рискуете нарваться на мошенников. Как же быть?
Зрители ждали от нового сериала НТВ рейтинг 8/10, а после первых серий дали 4: «Кукушонок» - провал 2026 года
После провала «Аватара 3» Кэмерон остался без денег: на 4 и 5 части жестко сэкономит – можно даже не смотреть
Племянник Майкла Джексона внезапно «урыл» половину Голливуда: «Майкл» уже собрал более 700 млн долларов и пытается обогнать «Богемскую рапсодию»
Зрители выходят из кинотеатров молча: «Коммерсант» с Петровым второй уикенд подряд рвёт российский прокат — «наверное, это его лучшая роль»
Красивый, мускулистый, да еще и шотландец: нового Джеймса Бонда нашли в «Игре престолов» — и это даже не Джон Сноу
Картинки «со звуком»: угадаете, откуда эти заставки, — и звание главного сериаломана у вас в кармане (тест)
«Самая большая ошибка Netflix» — закрыть этот сериал с 8,6 на IMDb: материала было на 5 сезонов, а показали только 2
Главный позор со времен финала «Игры престолов»: «Дом дракона» пролетел мимо топ-5 лучших сериалов НВО за 10 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше