Когда выйдет 5 сезон сериала «Эмили в Париже»?

«Эмили в Париже» — американский мелодраматический сериал, выходящий на стрим-сервисе Netflix. 16 сентября 2024 года шоу было официально продлено на пятый сезон.
Премьера пятого сезона «Эмили в Париже» состоится 18 декабря 2025 года.
По сюжету Эмили заводит романтические отношения с красивым итальянцем Марчелло, который занимается модным бизнесом. В этой связи главная героиня в четвертом сезоне перебирается в Рим и возглавляет местный филиал агентства «Грато». Создатель проекта Даррен Стар заявил, что в пятом сезоне Рим останется главной локацией, но также пообещал не забывать о Париже.
