Когда выйдет 5 сезон сериала "Бриджертоны"?

«Бриджертоны — костюмная драма, которая выходит на Netflix.

5 сезон сериала «Бриджертоны» выйдет во второй половине 2027 года, однако точная дата релиза пока что неизвестна.



Создатели «Бриджертонов» поставили точку в любовной истории Бенедикта во второй части четвертого сезона, завершившейся зимой 2026 года, поэтому теперь зрители с нетерпением ждут продолжения.

«Бриджертоны» — это популярный сериал от Netflix, действие которого разворачивается в Лондоне альтернативной эпохи Регентства (начало XIX века) . В центре сюжета — большая и дружная семья Бриджертонов, чьи восемь братьев и сестер ищут свою любовь и счастье в высшем свете, полном интриг и строгих правил. За всеми событиями наблюдает таинственная леди Уислдаун, чьи язвительные светские хроники зачитывает голос Джули Эндрюс и которые могут как возвысить, так и разрушить репутацию. Каждый сезон посвящен истории любви одного из наследников: первый сезон рассказал о романе Дафны с герцогом Гастингсом, второй — о страстных отношениях виконта Энтони и Кейт Шармы, третий — о долгожданном союзе Пенелопы Фезерингтон и Колина Бриджертона. Сериал славится не только романтическими линиями, но и роскошными костюмами, современными песнями в оркестровой обработке, а также своим подходом к кастингу, создающим красочный и разнообразный мир аристократии.